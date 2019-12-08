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Первая пятилетка: юбилей Sputnik Абхазия в цифрах

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© Sputnik Леон Гуния
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102897/19/1028971965.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/infographics/20191208/1028970585/Pervaya-pyatiletka-yubiley-Sputnik-Abkhaziya-v-tsifrakh.html

Со дня открытия международного информационного агентства и радио Sputnik Абхазия прошло пять лет. За это время объем мультимедийной информации представленный в различных форматах увеличивался год от года.

Информационное агентство Sputnik Абхазия впервые вышло в онлайн 8 декабря 2014 года. За это время, на абхазской и русской версиях сайта было опубликовано более 56 тысяч статей, 6116 видео, 1746 тысяч фотолент, 794 инфографики. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
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В первую пятилетку существования Sputnik Абхазия, количество подписчиков в социальных сетях стремительно увеличивалось. Если в 2017 году подписчиков в Facebook было 20 тысяч, то сегодня – более 31 тысячи пользователей. Всего количество подписчиков в соцсетях достигло 109 444 человек.

В 2017 году Sputnik Абхазия начал собственное прямое вещание из студии в Сухуме. Радио Sputnik охватывает всю населенную территорию Абхазии.

15 информационных ресурсов республики, 2 телеканала и одна радиостанция активно используют для цитирования материалы Sputnik Абхазия.

Sputnik— международное информационное агентство и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на десятках языках мира, в том числе и на абхазском.

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Теги:
Sputnik, Радио Sputnik Абхазия, Sputnik Абхазия


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