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Люди бегут и спасаются: извержение вулкана в Новой Зеландии

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Очевидцы сняли на видео извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. В момент извержения рядом с вулканом находились до ста человек.

Вулкан расположен в 270 километрах к югу от Окленда. Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого, что означает, что в непосредственной близости от вулкана существует опасность извержения.

По предварительным данным, по меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана, также есть пропавшие без вести. Власти оценивают ущерб от происшествия вместе с учеными.

В полиции сообщили о спасении с острова 23 жителей. Представитель полиции Джон Тимс заявил, что среди жертв и раненых есть иностранцы.

Уайт-Айленд - единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Предыдущее извержение вулкана было зафиксировано в конце 2012 - начале 2013 года. Остров Уайт является одним из самых посещаемых активных вулканов в мире и открыт для туристических поездок.

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