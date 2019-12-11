"Сребреница начнется": Путин высказался о риске геноцида в Донбассе

Донбасс постигнет судьба Сребреницы (город в Боснии и Герцеговине, где армией боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем были совершены массовые убийства мусульман - ред.) в случае, если Киев получит там контроль над границей без предоставления гарантий защиты его жителям, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями Совета по развитию гражданского общества и правам человека во вторник.

"Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Непонятно, кто там сильнее, что там произойдет, и кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантии безопасности людям", - сказал президент России.

Помимо этого, глава государства упомянул, что закон об амнистии людей из ДНР и ЛНД до сих пор не принят, так же как и не закрыты уголовные дела касательно лиц, оказавшихся по обмену в России. Путин сомневается в том, что Украина передаст России эти дела, и не знает, что "они попросят взамен", однако российский лидер заверил, что "переговоры на этот счет вести можно".

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