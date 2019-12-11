16:51 11 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.57
  • EUR70.46
Поиск
Видео

"Сребреница начнется": Путин высказался о риске геноцида в Донбассе

Получить короткую ссылку
13 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik на русском
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102899/64/1028996447.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20191211/1028996493/Srebrenitsa-nachnetsya-prezident-Rossii-o-riske-genotsida-v-Donbasse.html

Владимир Путин уделил внимание проблеме урегулирования в Донбассе, отметив риск преследования жителей непризнанных республик украинскими националистами.

Донбасс постигнет судьба Сребреницы (город в Боснии и Герцеговине, где армией боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем были совершены массовые убийства мусульман - ред.) в случае, если Киев получит там контроль над границей без предоставления гарантий защиты его жителям, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями Совета по развитию гражданского общества и правам человека во вторник.

"Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Непонятно, кто там сильнее, что там произойдет, и кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантии безопасности людям", - сказал президент России.

Помимо этого, глава государства упомянул, что закон об амнистии людей из ДНР и ЛНД до сих пор не принят, так же как и не закрыты уголовные дела касательно лиц, оказавшихся по обмену в России. Путин сомневается в том, что Украина передаст России эти дела, и не знает, что "они попросят взамен", однако российский лидер заверил, что "переговоры на этот счет вести можно".

Читайте также:

Теги:
Донбасс, Владимир Путин


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Королева Зозибини: лучшие фото с конкурса "Мисс Вселенная"
путин
"Сребреница начнется": Путин высказался о риске геноцида в Донбассе
Калькулятор тепла: как правильно заготовить дрова в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться