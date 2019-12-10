Разведение сил в Донбассе и обмен пленными: итоги встречи "нормандской четверки" в Париже

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - России, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник 10 декабря.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Лидеры стран "нормандской четверки" Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский приняли коммюнике по итогам встречи в Париже, пишет РИА Новости.

Коммюнике состоит из трех пунктов: "Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта", "Меры по реализации политических положений минских соглашений" и "Продолжение".

Согласно документу, минские соглашения по Донбассу являются базисом работы в "нормандском" формате. Декларация также предусматривает разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых пунктах в Донбассе и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней.

Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призывают Контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".

Следующая встреча в формате "нормандского саммита" состоится через четыре месяца, ее темой станет организация местных выборов в Донбассе.

Минские соглашения - базис работы

Президент России Владимир Путин, комментируя итоги встречи, назвал работу "нормандского" саммита "очень полезной". Он также высказал благодарность лидерам, принявшим участие в этих переговорах.

"Я хочу поблагодарить господина президента (Эммануэля) Макрона за его инициативу, за то, что и он, и канцлер ФРГ (Ангела Меркель) уделяют так много внимания этому вопросу, который как бы не входит в прямой круг их обязанностей, но исходят из того, что это важно для всех нас - и для Украины, и для России, и для наших соседей в Европе", - добавил президент.

При этом он отметил, что в итоговом коммюнике после встречи лидеров стран "нормандской четверки" подчеркнута безальтернативность неукоснительного выполнения минских соглашений.

По словам Путина, в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе произошло "потепление", достигнутые договоренности дают основания полагать, что процесс идет в правильном направлении.

"Во-первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами, это же состоялось. Мы добились развода сил в трех точках, это состоялось. Мы встретились сейчас в "нормандском формате" и обсудили очень важный широкий круг вопросов и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось, поэтому все это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении", - сказал он.

Путин также призвал не забывать о простых людях в Донбассе, заявив, что договоренности лидеров "нормандской четверки" должны улучшить их жизнь не когда-то, а сейчас.

"Дорога с двухсторонним движением"

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к выполнению договоренностей, достигнутых в Париже, но это "дорога с двухсторонним движением".

"У нас есть надежда на то, что все договоренности будут придерживаться, но у нас есть четкое понимание, что лишь конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира", - сказал он.

При этом Зеленский заметил, что после саммита осталось много вопросов, которые решить не удалось. "Обязательно надо сделать это в будущем. Уверен, что мы обязательно их решим вместе", - добавил он.

Зеленский также подчеркнул, что никогда не согласится на федерализацию Украины. Кроме того, украинский лидер заявил, что местные выборы в Донбассе возможны только по украинскому законодательству и по стандартам ОБСЕ. В ходе пресс-конференции Зеленский также подчеркнул, что настаивает на передаче контроля над границей с Россией до проведения местных выборов в Донбассе, а президент РФ - после волеизъявления местных жителей.

Зеленский также признал, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.

"Вопрос прекращения огня. Я, честно говоря, пока не знаю, как контролировать эту ситуацию. Потому что 20 раз все договаривались о прекращении огня в течение этих 5,5-6 лет. И 20 раз это прекращение огня срывалось. И мы проговорили, что мы все будем действительно к этому относиться серьезно", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном потеплении в отношениях между Россией и Украиной, Путин сказал: "Есть ли потепление какое-то? Я думаю, что да. Во-первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами, это же состоялось. Мы добились развода сил в трех точках, это состоялось. Мы встретились сейчас в "нормандском формате" и обсудили очень важный широкий круг вопросов и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось, поэтому все это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении".

Реализация формулы Штайнмайера

Участники саммита в "нормандском" формате договорились придерживаться формулы Штайнмайера, заявила, в свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Меркель добавила, что конкретно речь идет о "дополнении к минским соглашении", в частности, о временном наделении Донбасса особым статусом на время проведения местных выборов, и после оценки этих выборов ОБСЕ будет возможно ввести особый статус на постоянной основе.

Французский лидер подчеркнул, что от урегулирования ситуации на востоке Украины зависит стабильность европейского континента и строительство новой архитектуры.

В коммюнике также отмечается, что "формулу Штайнмайера" нужно интегрировать в законодательство Украины.

"Нормандский" формат (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и контактов министров иностранных дел.

В 2015 году прошел второй "нормандский" саммит, на нем было принято соглашение "Минск-2".