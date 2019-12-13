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На пороге холодной войны: США испытали запрещенную ДРСМД ракету

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© Видео Sputnik/RUPTLY/AP
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20191213/1029018849/Na-poroge-kholodnoy-voyny-SShA-ispytali-zapreschennuyu-DRSMD-raketu.html

США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную договором о РСМД. Глава Пентагона Марк Эстер заявил, что испытание прошло успешно.

США вышли из ДРСМД 2 августа под предлогом нарушений соглашения, якобы допускаемых Россией. Претензии Вашингтона касались российской крылатой ракеты 9М729, США потребовали уничтожить этот тип носителей. Москва отвергла ультиматум, назвав все обвинения в нарушении ДРСМД голословными, при этом указала, что на протяжении многих лет американская сторона отказывалась вести диалог по российским претензиям: использованию боевых ударных беспилотников и установок Mk-41.

Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

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