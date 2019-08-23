Путин: Россия будет обеспечивать свою безопасность после выхода США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин в пятницу 23 августа провел совещание с членами Совета Безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Россия будет обеспечивать свою безопасность после выхода США из ДРСМД в одностороннем порядке, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности страны в пятницу 23 августа.

Текст совещания опубликован на сайте Кремля.

"Разработка нами новейших, действительно не имеющих аналогов в мире систем новейшего оружия была вызвана и, можно сказать, спровоцирована односторонним выходом Соединенных Штатов Америки из Договора по ограничению систем противоракетной обороны в 2003 году. Мы были просто вынуждены и были обязаны, безусловно, обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны. Мы это делаем сейчас и, безусловно, будем делать в будущем", - сказал российский президент.

Ранее сообщалось, что в воскресенье 18 августа США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, запрещенной Договором о РСМД. Пуск прошел на острове Сан-Николас в Калифорнии. В Пентагоне заявили, что ракета поразила цель на расстоянии более 500 километров.

"Мы и ранее располагали сведениями, что США уже длительное время занимаются созданием запрещенного по ДРСМД оружия. Неоднократно указывали на это нашим партнерам. Но вместе того чтобы исправить эту неприемлемую ситуацию и вернуться к соблюдению Договора, американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного Договора. Как всем теперь очевидно, ее единственной целью являлось прикрытие работ, проводимых Вашингтоном в нарушение Договора, и изначальное намерение выйти из него", - сказал Путин.

Глава российского государства предположил, что истинные замыслы Вашингтона развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет. Возникает вопрос, что теперь будет размещаться в Польше и Румынии — системы противоракетной обороны или ракетные ударные комплексы достаточно большой дальности, уточнил Путин.

Он поручил Минобороны страны, МИДу и другим профильным ведомства проанализировать уровень угрозы и "принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа". При этом Путин напомнил, что в Москве никогда не хотели втягиваться в гонку вооружений, а по расходам на оборону Россия занимает седьмое место в мире, в то время как первое — за США.

Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.

Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны. Путин говорил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал от российских министров впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

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