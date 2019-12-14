Необычные участки и собачий флешмоб: как прошли парламентские выборы в Британии

Британцы подошли к участию в выборах со свойственным им юмором. Избирательные участки открыли в не совсем обычных местах. Некоторым британцам пришлось голосовать в синагоге, другим – в доме-фургоне и даже в прачечной. Избиратели оценили такое решение.
Кроме того, в соцсетях британцы устроили традиционный флешмоб в честь выборов "Собаки на избирательных участках", опубликовав снимки своих голосующих домашних питомцев. Участие во флешмобе принял и мэр британской столицы Садик Хан с лабрадором Луной. Поддержал флешмоб и премьер-министр Борис Джонсон, который привел на избирательный участок своего джек-рассел-терьера Дилана.
Выборы в Великобритании стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум.
Получив по итогам выборов абсолютное большинство в парламенте, премьер сможет приступить к процедуре вывода страны из состава Евросоюза, Brexit. Для консерваторов это лучший результат за последние 30 лет.
Смотрите на видео, как прошли выборы в Великобритании.
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