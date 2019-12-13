Партия Бориса Джонсона одержала победу на выборах, Британию ждет Brexit

Получившая на выборах абсолютное большинство мест в парламенте Консервативная партия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона теперь может вывести страну из ЕС.

СУХУМ, 13 дек — Sputnik. Консервативная партия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с большим отрывом победила на внеочередных парламентских выборах в стране, пишет РИА Новости.

Получив абсолютное большинство в парламенте, премьер сможет приступить к процедуре вывода страны из состава Евросоюза, Brexit.

Отмечается, что в результате подсчета голосов в 605 округах из 650 консерваторы получат более 330 мест в Палате общин из 650. Это абсолютное большинство.

Согласно подсчетам британской ВВС, партия премьера Джонсона может рассчитывать, как минимум, на 362 мандата. Тогда как, оппозиционным лейбористам достанется всего лишь 199 мест. Для них это худший результат. А для консерваторов это лучший результат за последние 30 лет.

Премьер-министр заявил, что в итоге его правительство получило "мощный мандат на реализацию Brexit", пообещав, что объединит страну и сконцентрирует внимание на "приоритетах народа Британии".

Теперь Джонсон может провести через парламент договор об условиях и порядке выхода страны из ЕС, согласованный с Брюсселем.

Выборы в Великобритании стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум. Социологи предсказывали, что тори станут самой большой партией в парламенте, однако победы такого масштаба не ожидал никто.

В пятницу днем Джонсон отправится к королеве Елизавете Второй – просить разрешения сформировать правительство.

Как ранее сообщила канцелярия правительства, парламент нового созыва начнет работу 17 декабря, королева выступит с тронной речью – изложением планов кабинета министров - 19 декабря.

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