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Юный русский богатырь: как 11-летний силач поднимает вес вдвое больше своего

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11-летний силач из поселка Шаля в Свердловской области легко сдвигает с места легковую машину и переворачивает шину от трактора.

Тимофею Клевакину из села Шаля Свердловской области всего 11 лет, но его силе мог бы позавидовать любой взрослый силач. Его уже называют русским богатырем.

© RUPTLY.
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В семь лет он уже поднимал штангу в 50 килограммов, а сейчас, как он сам говорит, может вполне осилить вес вдвое больше. Такие трюки не каждому взрослому спортсмену под силу.

Секрет успеха, по мнению Тимофея, прост: ежедневные тренировки и диета. Кроме того, ему приходится отказываться от любимых, но калорийных блюд.

Мальчик вместе с отцом принимает участие в соревнованиях по пауэрлифтингу и занимает там призовые места. Юный спортсмен мечтает прославиться своими рекордами на весь мир.

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Теги:
Россия


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