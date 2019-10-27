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"Я есть": о чем пишет книги юный писатель с ДЦП

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Передвигаться по дому шестнадцатилетнему брестчанину Даниилу Мозолю помогает мама. Но в рассказах Данилы все иначе – там он сам помогает тем, кто попал в беду.

Шестнадцатилетний Даниил Мозоль издал свою первую книгу "Я есть". У юного брестчанина диагноз ДЦП, но он с детства любил читать, а позже стал сочинять собственные сказочные истории.

"Когда ребенок умеет пересказать прочитанное, это значит, у него развиты логика, мышление", - рассказывает его мама Ирина Ивановна о том, как заметила у сына склонность к творчеству.

Данила начал печатать рассказы на ноутбуке. Писать шариковой ручкой он не может, но с клавиатурой обращается виртуозно. А его мама распечатывала рассказы на принтере. Так оформился "полевой дневник", который Ирина Ивановна хранит и сейчас, после выхода книги.

Ирина Розио
© Фото : из личного архива Ирины Розио
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В обычном школьном дневнике Данилы – ни одной четверки, мальчик отлично учится. Учителя приходят заниматься с ним на дому, а еще они пришли на презентацию книги Данилы.

Рассказы он пишет в свободное от учебы и лечебной физкультуры время. Из-за диагноза Даниилу приходится много заниматься – то на тренажере, то на велосипеде, то на вертикализаторе. А сейчас он не может дождаться каникул, чтобы сесть за создание своей новой книги.

Но это будут уже не сказки - шестнадцатилетний писатель говорит, что уже слишком взрослый для этого жанра.

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Теги:
писатель, ДЦП


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