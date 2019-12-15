Сделавший невозможное: мальчик с синдромом Дауна и пороком сердца встал на коньки

История 10-летнего Арсения Комарова из Армавира, который вопреки диагнозу встал на коньки и начал добиваться серьезных успехов.

У Арсения сразу два серьезных заболевания - синдром Дауна и врожденный порок сердца. Он впервые встал на коньки, когда ему было восемь лет.

Сначала Арсений испытывал трудности даже при выполнении простых движений.

"У Арсения патология была - это врожденный порок сердца. После операции на сегодняшний день степень заболевания уменьшилась. Занятие спортом помогло ему в развитии опорно-двигательного аппарата", - сказал отец Арсения Игорь Комаров.

Врачи были удивлены, ведь со спортивными успехами у Арсения улучшилось здоровье. За два года тренировок он не только стал увереннее стоять на льду, но и начал подготовку к получению юношеского разряда.

"Если он в прошлом году пробегал 111 метров за порядка 40-50 секунд, то сейчас он бежит уже на 20 секунд быстрее" - поделился тренер по шорт-треку Сергей Смыкалов.

Мальчик тренируется ежедневно, не делая перерывов даже в праздники.

За успехами Арсения Комарова пристально следят в Олимпийской сборной и, чтобы поддержать его, подарили шлем, на котором расписался российский шорт-трекист, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан.

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