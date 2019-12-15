Сделавший невозможное: мальчик с синдромом Дауна и пороком сердца встал на коньки

У Арсения сразу два серьезных заболевания - синдром Дауна и врожденный порок сердца. Он впервые встал на коньки, когда ему было восемь лет.
Сначала Арсений испытывал трудности даже при выполнении простых движений.
"У Арсения патология была - это врожденный порок сердца. После операции на сегодняшний день степень заболевания уменьшилась. Занятие спортом помогло ему в развитии опорно-двигательного аппарата", - сказал отец Арсения Игорь Комаров.
Врачи были удивлены, ведь со спортивными успехами у Арсения улучшилось здоровье. За два года тренировок он не только стал увереннее стоять на льду, но и начал подготовку к получению юношеского разряда.
"Если он в прошлом году пробегал 111 метров за порядка 40-50 секунд, то сейчас он бежит уже на 20 секунд быстрее" - поделился тренер по шорт-треку Сергей Смыкалов.
Мальчик тренируется ежедневно, не делая перерывов даже в праздники.
За успехами Арсения Комарова пристально следят в Олимпийской сборной и, чтобы поддержать его, подарили шлем, на котором расписался российский шорт-трекист, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан.
Смотрите также: