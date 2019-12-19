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Хамство по-эстонски: Косачев отреагировал на угрозы журналистам Sputnik Эстония

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Ранее власти Эстонии пригрозили сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до первого января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня".

Действия эстонских властей в отношении Sputnik Эстония с юридической точки зрения являются откровенным нарушением действующего эстонского законодательства. Об этом заявил член Совета Федерации России Константин Косачев в разговоре с журналистами Sputnik.

"А с политической точки зрения - это откровенное хамство", – считает Косачев.

Сенатор выразил уверенность в том, что Таллин согласовал свои действия в отношении Sputnik Эстония с союзниками по НАТО.

"Если бы не согласование с союзниками Эстонии по НАТО, прежде всего с США, эта ситуация не получила бы такого позорного развития", – сказал он.

НАТО и Евросоюз будут пытаться прикрывать действия эстонских властей, считает член Совета Федерации – из соображений евроатлантической солидарности. К тому же все действия в отношении СМИ исходят из субъективного понимания, "что такое хорошо, и что такое плохо". Западный мир берет на себя обязательство решать, кто имеет право на работу в сфере СМИ, а кто – нет, считает Косачев.

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Теги:
Маргарита Симоньян, Константин Косачев, Эстония


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