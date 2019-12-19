Хамство по-эстонски: Косачев отреагировал на угрозы журналистам Sputnik Эстония

Ранее власти Эстонии пригрозили сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до первого января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня".

Действия эстонских властей в отношении Sputnik Эстония с юридической точки зрения являются откровенным нарушением действующего эстонского законодательства. Об этом заявил член Совета Федерации России Константин Косачев в разговоре с журналистами Sputnik.

"А с политической точки зрения - это откровенное хамство", – считает Косачев.

Сенатор выразил уверенность в том, что Таллин согласовал свои действия в отношении Sputnik Эстония с союзниками по НАТО.

"Если бы не согласование с союзниками Эстонии по НАТО, прежде всего с США, эта ситуация не получила бы такого позорного развития", – сказал он.

НАТО и Евросоюз будут пытаться прикрывать действия эстонских властей, считает член Совета Федерации – из соображений евроатлантической солидарности. К тому же все действия в отношении СМИ исходят из субъективного понимания, "что такое хорошо, и что такое плохо". Западный мир берет на себя обязательство решать, кто имеет право на работу в сфере СМИ, а кто – нет, считает Косачев.

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