Соловьев о проблемах Sputnik Эстония: такое невозможно в демократической стране

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Estonia уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня".

Sputnik, Лев Рыжков

Угрозы силовых структур о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников Sputnik Эстония, если они не сменят работу, не соответствует европейским представлениям о защите свободы слова и о демократии. Такого мнения придерживается известный российский телеведущий Владимир Соловьев.

"Я не могу поверить, что в XXI веке в стране, являющейся членом Европейского Совета, в стране, в которой высоко ценят (по крайней мере, по заявлениям своих политиков) демократические ценности, возможна ситуация, когда журналистам говорят: "Или увольняйтесь, или идите в тюрьму". Ни в одной стране мира невозможно себе представить такую ситуацию, если мы только не говорим о каких-то тираниях прошлого, при которых человека бы приговорили даже без решения суда, без возбуждения дела, без предъявления любого рода обвинений", - сказал Соловьев.

Угрозы журналистам, как отметил Соловьев, связаны с тем, что они выполняют свой профессиональный долг и работают в абсолютно легитимном издании.

"Я надеюсь, что это какая-то ошибка, либо это чрезмерно старательный чиновник невнимательно прочитал законы как Эстонии, так и общеевропейские положения о деятельности СМИ", - заявил телеведущий.

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня", RT и Sputnik Маргарита Симоньян на эстонском и русском языках призвала президента Керсти Кальюлайд обратить внимание на ситуацию со Sputnik Эстония и не допустить ареста журналистов.

Ситуация вокруг Sputnik Эстония

Эстония — единственная из стран Балтии, в которой есть полноценная редакция и офис Sputnik. В коллектив входят 35 человек, 33 из них — граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в эстонский бюджет составляют почти 30 тысяч евро.

Как рассказывала ранее Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством. В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили Sputnik Эстония переводы зарплат, налоговые и арендные платежи. А арендодатель в одностороннем порядке расторг договор на аренду офиса.

Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ, в том числе ресурсов МИА "Россия сегодня". Как отмечали в российском МИД, эти действия говорят о явных признаках скоординированной линии Вильнюса, Риги и Таллина и наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления об их приверженности принципам демократии и свободы слова.

Читайте также: