Игры малышей: белые медвежата спустились на неокрепший лед на Чукотке и резвятся

На кадрах, снятых в ноябре, видно, как медвежата резвятся на тонком льду: плавают, ныряют в воду вниз головой и катаются на животе.
В начале декабря количество белых медведей в этом районе резко увеличилось. Около 60 особей пришли в село в в поисках пищи. Слишком теплая погода и отсутствие льда на побережье привели к тому, что около 60 белых медведей не могли покинуть окрестности села Рыркайпий.
Массовая миграция животных произошла в результате изменения климата и сокращения ледяного покрова в северных частях земного шара.
Белый или полярный медведь - второй по величине сухопутный хищник планеты после гребнистого крокодила.
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