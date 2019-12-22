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Игры малышей: белые медвежата спустились на неокрепший лед на Чукотке и резвятся

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20191222/1029074451/Igry-malyshey-belye-medvezhata-spustilis-na-neokrepshiy-led-na-Chukotke-i-rezvyatsya.html

Маленькие медвежата спустились на неокрепший лед в районе села Рыркайпий на Чукотке, и, конечно, сразу же под него провалились. Но их это точно не расстроило. Смотрите на видео, что было дальше.

На кадрах, снятых в ноябре, видно, как медвежата резвятся на тонком льду: плавают, ныряют в воду вниз головой и катаются на животе.

В начале декабря количество белых медведей в этом районе резко увеличилось. Около 60 особей пришли в село в в поисках пищи. Слишком теплая погода и отсутствие льда на побережье привели к тому, что около 60 белых медведей не могли покинуть окрестности села Рыркайпий. 

Массовая миграция животных произошла в результате изменения климата и сокращения ледяного покрова в северных частях земного шара.

Белый или полярный медведь - второй по величине сухопутный хищник планеты после гребнистого крокодила.

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