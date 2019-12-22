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Загорелся в воздухе: посадка самолета с воспламенившимся двигателем в Японии

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© Sputnik / Алексей Даничев
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20191222/1029074615.html

На борту лайнера находились 270 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не пострадал.

Лайнер Boeing 767 японской авиакомпании ANA (All Nippon Airways) вернулся в аэропорт вылета и совершил вынужденную посадку. Видео с места событий в аэропорту Фукуока появилось в интернете.

Как сообщили СМИ, самолет, вылетевший рейсом 246 из аэропорта Фукуока в аэропорт Ханэда в Токио, из-за возгорания в правом двигателе вернулся в аэропорт Фукуока спустя час после взлета.

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