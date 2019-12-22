Загорелся в воздухе: посадка самолета с воспламенившимся двигателем в Японии

Лайнер Boeing 767 японской авиакомпании ANA (All Nippon Airways) вернулся в аэропорт вылета и совершил вынужденную посадку. Видео с места событий в аэропорту Фукуока появилось в интернете.
Как сообщили СМИ, самолет, вылетевший рейсом 246 из аэропорта Фукуока в аэропорт Ханэда в Токио, из-за возгорания в правом двигателе вернулся в аэропорт Фукуока спустя час после взлета.
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