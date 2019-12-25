Как кот Мостик встретил пассажиров первого поезда в Крым

Символ Крымского моста поприветствовал пассажиров мяуканием и с интересом наблюдал за проезжающим поездом.

Первых пассажиров, проехавших на поезде по Крымскому мосту в Севастополь из Санкт-Петербурга, встретил кот-блогер Мостик. Соответствующее видео появилось в Instagram животного, признанного в качестве талисмана этого моста.

"Встретил первых пассажиров, как и обещал, лично", – указывается в подписи ролику.

На видео показано, как рыжий кот наблюдает за поездом со стороны, положив лапы на перила и внимательно следя за проносящимися мимо вагонами.

Надо сказать, что Мостик является ровесником и символом Крымского моста.

Маленького котенка подбросили строителям, когда они только приехали на берег Керченского пролива. Малыша приютили в бытовке. Кот вырос и остался жить на мосту. Он стал широко известен, а на его аккаунт в Instagram подписаны более 50 тысяч человек.

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь проехал по Крымскому мосту ночью 25 декабря. Он отправился с Московского вокзала Северной столицы 23 декабря, в пункт назначения состав прибыл утром 25 декабря.

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