Четыре года за минуту: как шло строительство Крымского моста

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Владимир Путин дал старт движению пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста в понедельник 23 декабря.

Президент России Владимир Путин принял участие в запуске железнодорожного движения на Крымском мосту. Первый поезд уже отправился из Санкт-Петербурга в Крым.

Глава государства лично проехал по мосту в кабине машиниста в компании министра транспорта Евгения Дитриха.

"Это большое событие. Важно не только, что после открытия автомобильного моста уже миллионы автомобилей проехали, и не то, что миллионы пассажиров будут перевезены уже в следующем году. Важнее то, что вы своей работой, своим талантом, настойчивостью, целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такие мирового уровня инфраструктурные проекты, ведь это самый большой мост не только в России по протяженности, но и в Европе", — заявил Путин на торжественной церемонии.

По словам российского лидера, страна доказала, что может "на основе собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты". Это вселяет уверенность, что в стране будут реализованы и другие проекты, отметил Путин. "Можем и обязательно будем делать в будущем", - заключил президент.

Автомобильное движение открыли в мае 2018 года. За это время по Крымскому мосту проехали почти девять миллионов машин.

RT публикует таймплапс с кадрами, сделанными за четыре года строительства переправы через Керченский пролив.

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Теги:
Владимир Путин, Крымский мост


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