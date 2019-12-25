Чемпионский поступок: Хабиб осуществил мечту мальчика-инвалида из Казахстана

Чемпион Ultimate Fighting Championship в легком весе Хабиб Нурмагомедов на встрече с болельщиками в Казахстане вручил ценный подарок местному мальчику, родившемуся без ног.

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Хабиб познакомился с юным жителем Нур-Султана Али Турганбековым, подарил ему iPhone, а также сыграл с ним в футбол. В свою очередь 11-летний школьник вручил российскому бойцу оригинальный мяч с автографами футболистов французского "Пари Сен-Жермен".

"Слава Всевышнему, Хабиб Нурмагомедов подарил мне мой первый в жизни Айфооон, – написал Турганбеков в Instagram. – Спасибо большое, пусть будет Вам награда от Всевышнего Аллаха".

В августе Турганбеков, которого называют "Казахстанским Ником Вуйчичем", участвовал в церемонии награждения английских "Ливерпуля" и Челси" после матча за Суперкубок УЕФА. До этого он встречался со многими звездами футбола, среди которых Диего Марадона, Лионель Месси, Андрей Шевченко, Неймар и другие.

Напомним, Нурмагомедов прибыл в Казахстан, чтобы посетить турнир по смешанным единоборствам GFC 23.

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