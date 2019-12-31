Моржи-гроссмейстеры: как проходит шахматный турнир в проруби

Зимняя простуда точно не страшна жительнице Челябинска Нине Пушкаревой. 68-летняя женщина регулярно проводит в ледяной проруби шахматные турниры. Компанию ей составляют друзья, но не всем удается просидеть в воде 20 минут подряд.
Тетя Нина моржует уже 24 года. Параллельно увлекается йогой, умеет стоять на гвоздях и битом стекле. По ее словам, закаливание - это отличный способ поддерживать себя в тонусе в любом возрасте.
Пенсионерка утверждает, что за последние 24 года ни разу не заболела, хотя до этого болела часто. И уверена, что секрет в целебных свойствах ледяной воды.
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