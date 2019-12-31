17:35 31 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.91
  • EUR69.38
Поиск
Видео

Чего хотят дети: абхазские школьники рассказали о своих желаниях на Новый год

Получить короткую ссылку
16 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102912/96/1029129615.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20191231/1029129667/Chego-khotyat-deti-abkhazskie-shkolniki-rasskazali-o-svoikh-zhelaniyakh-na-Novyy-god.html

Новый год уже постучался в дверь, Дед Мороз подготовил все подарки и начинает раздавать детям. Самое время узнать, что же они загадали.

Дети в Абхазии в основном хотят игрушки или телефоны. Но и те и другие не простые, а дорогие.

© Видео Адгур Авидзба,Акоп Кущян
"С любимыми не расставайтесь": пожелания жителей Абхазии на Новый год

Из телефонов загадывают только iPhone, как минимум 8. Новый смартфон им нужен в основном для активного завоевания просторов социальных сетей.

Вторая по распространенности просьба - куклы Lol среди девочек и Lego конструктор для мальчиков. Главное требование к игрушкам, - чтобы они были не поддельные, а оригинальные.

Нашлись среди опрошенных и те, кто не верит в Деда Мороза и считает, что подарки делают родители. И тем не менее они продолжают писать письма, чтобы родители не ошиблись и сделали правильный и "практичный подарок".

Читайте также:

Теги:
школа, Абхазия, Новый Год


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Снегурочки, снежинки и султаны: новогодние образы от коллектива Sputnik
Чего хотят дети: абхазские школьники рассказали о своих желаниях на Новый год
Праздник к нам приходит: новогодние мероприятия в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться