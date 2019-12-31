Чего хотят дети: абхазские школьники рассказали о своих желаниях на Новый год

Новый год уже постучался в дверь, Дед Мороз подготовил все подарки и начинает раздавать детям. Самое время узнать, что же они загадали.

Дети в Абхазии в основном хотят игрушки или телефоны. Но и те и другие не простые, а дорогие.

Из телефонов загадывают только iPhone, как минимум 8. Новый смартфон им нужен в основном для активного завоевания просторов социальных сетей.

Вторая по распространенности просьба - куклы Lol среди девочек и Lego конструктор для мальчиков. Главное требование к игрушкам, - чтобы они были не поддельные, а оригинальные.

Нашлись среди опрошенных и те, кто не верит в Деда Мороза и считает, что подарки делают родители. И тем не менее они продолжают писать письма, чтобы родители не ошиблись и сделали правильный и "практичный подарок".

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