Мечты наяву: подопечные фонда "Ашана" получили новогодние подарки

СУХУМ,27 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Вручение новогодних подарков подопечным культурно-благотворительного фонда "Ашана" состоялось в Сухуме в пятницу 27 декабря.

По словам директора фонда Мактины Джинджолия, в этом году подарки вручены 100 детям до 13 лет, которые верят в новогоднее чудо и Деда Мороза и написали письма на его имя.

"В основном дети просили игрушки, машинки, куклы. Есть особенные дети, которые не могут разговаривать или плохо слышат. Им родители заказывали развивающие игрушки. Все запросы детей были выполнены неравнодушными гражданами. К тем детям, которые не смогли сегодня прийти по состоянию здоровья, Дед Мороз и Снегурочка придут сами", - сказала она.

Подарки детям Дед Мороз и Снегурочка вручали в фойе РУСДРАМа. Дети рассказывали стихи, пели песни и фотографировались с главными героями праздника. Девятилетняя Николь Джинджолия с генетическим заболеванием, которое поражает легкие и пищеварительную систему, прошла уже несколько курсов лечения. В этот Новый год она попросила у Деда Мороза самокат и получила его в подарок.

"Поздравляю всех детей с Новым годом, хочу пожелать им исполнения всех желаний и здоровья", - сказала Николь.

© Sputnik Асмат Цвижба Акция фонда "Ашана" "Стань Дедом Морозом "

По словам Мактины Джинджолия, в этом году помощь удалось оказать 67 детям и собрать более 10,5 миллиона рублей, что на 3,5 миллиона больше прошлогодней суммы.

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