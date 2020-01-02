Когда отправили тушить преисподнюю: пожарные пробираются сквозь горящий лес в Австралии

Пожарные спасательной станции Нового Южного Уэльса в городе Вайоминг опубликовали в Интернете видео с кадрами, на которых их грузовик, окруженный пожаром, пытается проехать сквозь горящий лес.

Лес к югу от Норвы, рядом с Новым Южным Уэльсом сгорел в результате бушующих лесных пожаров.

В Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов, по некоторым оценкам, погибли восемь тысяч коал и сотни тысяч других животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.

Лесные пожары в Абхазии>>

В начале ноября в Абхазию также охватили сильные лесные пожары, общая площадь возгорания тогда превышала 11 тысяч гектаров. Потушить пожары своими силами абхазским специалистам не удавалось.

Абхазская сторона обратилась к России с просьбой помочь в тушении пожаров. Россия направила в республику вертолет Ми-8 и самолет-амфибию Бе-200. Совместными усилиями спасателей пожары были потушены.

В Абхазии 21 декабря началась новая волна лесных пожаров. Первые очаги были обнаружены в окрестностях села Акапа Сухумского района, но в течение недели они появились и в других районах страны – Ткуарчалском, Гудаутском, Гагрском, Очамчырском. Специалисты уверены, что возгорания не носят естественный характер, это дело рук человека. Спасатели МЧС и простые граждане пытались вручную тушить пожары, но справиться со стихией помогли только вовремя выпавшие осадки. К вечеру 27 декабря все очаги возгорания были потушены дождем.

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