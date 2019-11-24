История чудесного спасения: как австралийка вытащила из огня маленькую коалу

Беззащитное животное не могло выбраться из горящего леса, коала пыталась залезть на дерево и укрыться от распространяющего огня, там беднягу и нашла австралийка Тони Доэрти. Смотрите на видео историю чудесного спасения коалы.

Коала уже изрядно пострадала от огня, когда ее обнаружила Тони. Женщина сняла перепуганное животное с дерева и укутала в свою кофту. Она пронесла животное через горячий лес, облила водой обожженные участки. На видео слышны жалобные стоны зверюшки.

Сейчас с эвкалиптовым медведем все в порядке, он находится на реабилитации в ветеринарном центре. Ему дали имя Льюис.

Сильные ожоги, которые получил Льюис, вряд ли позволят ему вернуться в дикую природу.

Пожары бушуют в Австралии уже несколько недель. В штате Новый Южный Уэльс, где спасли Льюиса, введен катастрофический уровень пожарной опасности.

В начале ноября сообщалось, что жертвами лесных пожаров в Австралии стали приблизительно 350 коал, при этом общая численность этих животных составляет в заповеднике от 500 до 600 особей.

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