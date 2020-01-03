Ракетный удар США по Багдаду: как ликвидировали генерала Сулеймани

США нанесли ракетный удар по территории международного аэропорта Багдада. Целью стал конвой, в котором находился Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции Касем Сулеймани.

Командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани погиб в результате ракетного обстрела близ международного аэропорта в Багдаде.

Официальный представитель поддерживаемой Ираном военизированной группировки заявил в пятницу, что семь человек погибли в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдада, обвинив в этом Соединенные Штаты.

Высокопоставленный политик сказал, что тело Сулеймани было опознано по кольцу, которое он носил.

Весной минувшего года США признали иранский КСИР террористической организацией. Тогда же глава американского Госдепа Майк Помпео назвал генерала Сулеймани террористом. 31 декабря у посольства США в Багдаде произошли беспорядки, которые начались после авиаударов США по позициям шиитской группировки "Катаиб Хезболлах".

Пентагон уже выступил с заявлением, в котором подтвердил, что Сулеймани был убит в результате ударов, нанесенных Соединенными Штатами.

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