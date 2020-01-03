США убили иранского генерала Сулеймана, Тегеран обещает отомстить

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Верховный лидер Ирана пообщел отомстить США за убийство генерала Сулеймана, пишет РИА Новости.

"Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его (Сулеймани – ред.) кровь, как и кровь других мучеников", - говорится в заявлении Хаменеи, объявившего трехдневный траур в связи с гибелью генерала.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство генерала "актом международного терроризма" и "глупой эскалацией". Он заявил, что это только укрепит сопротивление действиям США на Ближнем Востоке и в мире.

"Безрассудство США американских террористических сил, убивших военачальника Сулеймани, этого погибшего мученической смертью героя и предводителя борьбы с терроризмом и экстремизмом, без каких-либо сомнений, укрепит древо сопротивления в регионе и мире", - говорится в заявлении Зарифа, опубликованном иранским внешнеполитическим ведомством.

Зариф осудил "преступный теракт" США, заявив, что министерство иностранных дел Ирана задействует все возможности, как политические, юридические и международные для реализации постановлений, которые будут приняты Высшим советом национальной безопасности Ирана в ответ на убийство генерала.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что вооруженные силы США приведены в состояние повышенной боеготовности после убийства генерала Касима Сулеймани.

Касем Сулейман - иранский военный деятель. Он присоединился к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) в 1979 году.

В 1998 году принял командование спецподразделением организации "Кудс", которая отвечает за военную и агентурную разведку, а также за диверсионную деятельность за пределами самого Ирана и подчиняется напрямую верховному лидеру республики Али Хаменеи.

В 2007 году Касем Сулеймани был включен ООН в санкционный список иранских военных и политических деятелей, которым запрещен выезд из страны. 8 апреля 2019 года администрация США объявила, что включает КСИР в список иностранных террористических организаций, впервые введя санкции против иностранного правительства.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило государственное телевидение Ирана.

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