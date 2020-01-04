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Праздничное меню: животных в зоопарке Берлина покормили рождественскими елками

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Ежегодно в одном из зоопарков Берлина в вольерах для слонов, верблюдов и дикобразов появляются рождественские ели, украшенные кусочками овощей, фруктов и сдобой.

Нераспроданные деревья дарят зоопарку поставщики елей. Принимаются только свежие "подарки", так как рождественские елки из домов могут содержать химикаты или остатки украшений.

Поначалу некоторые животные настороженно относятся к появлению этих хвойных красавиц на своей территории, но внимательно присмотревшись и принюхавшись, понимают - это что-то съедобное и даже вкусное.

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Слоны едят сами ели, для обезьян деревья украшают овощами и фруктами, а тигров радуют елочными игрушками из мяса.

Праздник привлекает особое внимание посетителей, в первую очередь детей, которые с интересом наблюдают за праздничным пиршеством зверей.

Берлинский зоопарк - один из самых больших зоопарков Германии. Ни в одном зоопарке мира не представлено такое количество видов животных, как в нем.

Зоопарк славится высокой продолжительностью жизни питомцев. В нем живут 71-летний фламинго Инго и 60-летняя горилла Леди Фату.

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Теги:
рождество, Берлин (город), зоопарки


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