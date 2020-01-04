Праздничное меню: животных в зоопарке Берлина покормили рождественскими елками

Нераспроданные деревья дарят зоопарку поставщики елей. Принимаются только свежие "подарки", так как рождественские елки из домов могут содержать химикаты или остатки украшений.
Поначалу некоторые животные настороженно относятся к появлению этих хвойных красавиц на своей территории, но внимательно присмотревшись и принюхавшись, понимают - это что-то съедобное и даже вкусное.
Слоны едят сами ели, для обезьян деревья украшают овощами и фруктами, а тигров радуют елочными игрушками из мяса.
Праздник привлекает особое внимание посетителей, в первую очередь детей, которые с интересом наблюдают за праздничным пиршеством зверей.
Берлинский зоопарк - один из самых больших зоопарков Германии. Ни в одном зоопарке мира не представлено такое количество видов животных, как в нем.
Зоопарк славится высокой продолжительностью жизни питомцев. В нем живут 71-летний фламинго Инго и 60-летняя горилла Леди Фату.
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