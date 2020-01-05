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Зимние забавы: выступления силачей на турнире "Ледяной богатырь"

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200105/1029151524/Zimnie-zabavy-vystupleniya-silachey-na-turnire-Ledyanoy-bogatyr.html

В Уфе прошли необычные зимние соревнования — атлеты из разных регионов страны боролись за звание "Ледяного богатыря".

Название турнира "Боз батыр", что в переводе означает "ледяной богатырь", - не случайно. Вместо гирь и гантель атлеты поднимают ледяные глыбы.

В турнире принимали участие восемь сильнейших мужчин из разных регионов России. Все они чемпионы мира и России, мастера спорта в пауэр-лифтинге, армрестлинге и борьбе. В течение нескольких часов они разными способами выжимают ледяные снаряды весом от 30 до 250 килограммов.

Победу в соревновании одержал Дмитрий Локтионов. Богатырь признался, что победа стала для него полной неожиданностью.

"Я принимал участие в турнирах, я не попадал даже в тройку. Поэтому я ехал сегодня, я, конечно, надеялся на победу, но так особо не рассчитывал. Просто старался максимально выложиться в каждом упражнении", - сказал Локтионов.

Лед для турнира привезли с местных водоемов. А потом мастера обтачивали его под снаряды.

Ранее подобные соревнования проходили в Челябинске. Больше нигде в мире их не проводят.

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Теги:
богатыри, Уфа, Россия


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