Две минуты полета: как в Тегеране падал украинский Boeing

Самолет Boeing-737, принадлежавший украинской авиакомпании МАУ (рейс PS752), направлялся из тегерансого аэропорта имени имама Хомейни в киевский аэропорт "Борисполь". Он вылетел в 4:42 по Киеву, а уже через две минуты пропал с радаров.

В соцсетях появилось видео крушения украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране. На нем видно яркую вспышку, а затем взрыв. По словам очевидцев, на видео самолет Boeing 737, о крушении которого сообщили в СМИ.

Ранее сообщалось, что воздушное судно со 180 пассажирами упало близ тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни вскоре после взлета. В авиакатастрофе в Иране погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 - Украины, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Британии - МИД Украины

Глава спасательной организации Общество Красного Полумесяца уточнил, что при падении лайнер не зацепил жилые дома. По предворительным данным, причиной трагедии стали некие технические неисправности. Официальных сведений о причинах катастрофы пока нет.

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