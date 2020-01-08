"Действительно важное событие": Путин и Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток"

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток".
"Все присутствующие являются свидетелями действительно важного события не только для России и Турции, но и для государств южной Европы, для всего европейского континента", — подчеркнул российский лидер.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о запуске "Турецкого потока", процитировал русскую пословицу.
"Как говорится в русской пословице: "Умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена", - сказал турецкий лидер.
"Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Морской участок системы из двух параллельных труб в Черном море построила компания South Stream Transport B.V. Маршрут начинается у Анапы и заканчивается у турецкого населенного пункта Кыйыкей в 100 километрах от Стамбула.
Строительство сухопутной части газопровода на территории Турции вела совместная российско-турецкая компания TurkAkim Gaz Tasima A.S.. В марте 2019 года морской и наземный фрагменты соединили.
Читайте также:
- "Никакой катастрофы": Медведев прокомментировал санкции против "Северного потока — 2"
- Болгария научилась верить России. Но это ей не поможет
- Друзья в дефиците: почему Эрдогану нужен Путин