"Действительно важное событие": Путин и Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток"

В среду в Стамбуле состоялась официальная церемония открытия газопровода "Турецкий поток", в которой приняли участие президенты России, Турции, Сербии и премьер-министр Болгарии.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток".

"Все присутствующие являются свидетелями действительно важного события не только для России и Турции, но и для государств южной Европы, для всего европейского континента", — подчеркнул российский лидер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о запуске "Турецкого потока", процитировал русскую пословицу.

"Как говорится в русской пословице: "Умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена", - сказал турецкий лидер.

"Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Морской участок системы из двух параллельных труб в Черном море построила компания South Stream Transport B.V. Маршрут начинается у Анапы и заканчивается у турецкого населенного пункта Кыйыкей в 100 километрах от Стамбула.

Строительство сухопутной части газопровода на территории Турции вела совместная российско-турецкая компания TurkAkim Gaz Tasima A.S.. В марте 2019 года морской и наземный фрагменты соединили.

Читайте также: