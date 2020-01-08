21:47 08 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.91
  • EUR69.38
Поиск
Видео

"Действительно важное событие": Путин и Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток"

Получить короткую ссылку
38 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Sputnik
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102916/87/1029168732.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200108/1029168776/Deystvitelno-vazhnoe-sobytie-Putin-i-Erdogan-zapustili-gazoprovod-Turetskiy-potok.html

В среду в Стамбуле состоялась официальная церемония открытия газопровода "Турецкий поток", в которой приняли участие президенты России, Турции, Сербии и премьер-министр Болгарии.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток".

"Все присутствующие являются свидетелями действительно важного события не только для России и Турции, но и для государств южной Европы, для всего европейского континента", — подчеркнул российский лидер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о запуске "Турецкого потока", процитировал русскую пословицу.

Строительство газопровода Турецкий поток. Архивное фото
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
Добрался до Европы: Болгария начала получать газ из "Турецкого потока"

"Как говорится в русской пословице: "Умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена", - сказал турецкий лидер.

"Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Морской участок системы из двух параллельных труб в Черном море построила компания South Stream Transport B.V. Маршрут начинается у Анапы и заканчивается у турецкого населенного пункта Кыйыкей в 100 километрах от Стамбула.

Строительство сухопутной части газопровода на территории Турции вела совместная российско-турецкая компания TurkAkim Gaz Tasima A.S.. В марте 2019 года морской и наземный фрагменты соединили.

Читайте также:



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Голос гения и внешность бога": 85 лет со дня рождения Элвиса Пресли
Ангельские голоса: ученики воскресной школы выступили в Кафедральном соборе Сухума
Способы сохранения елки
Как сохранить елку


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться