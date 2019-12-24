"Никакой катастрофы": Медведев прокомментировал санкции против "Северного потока — 2"

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Строительство газопровода "Северный поток — 2" будет завершено вопреки санкциям США, уверен премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его мнению, из-за американских ограничительных мер на осуществление проекта потребуется чуть больше времени, чем предполагалось, но никакой катастрофы из-за этого не произойдет. Медведев подчеркнул, что в Вашингтоне также понимают, что "Северный поток — 2" достроят вне зависимости от введенных санкций.

"Не могу не сказать несколько слов в отношении очередных американских санкций, которые в очередной раз носят абсолютно антиконкурентный характер, - я имею в виду санкции в отношении "Северного потока — 2". Очевидно, что они бьют по интересам значительного количества европейских стран, о чем руководители Европы уже недвусмысленно сказали", - заявил Медведев.

"Это, действительно, методы неконкурентной борьбы в противоречии со всеми международными договоренностями и принципами международного права и международной торговли", - добавил премьер.

Глава правительства России также поручил министрам проработать ответные меры на санкции США".

"Просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе Соединенных Штатов Америки, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов", — сказал глава Кабмина на совещании с вице-премьерами.

Доложить о проанализированных предложениях будет необходимо с точки зрения их эффективности, добавил Медведев.

Читайте также: