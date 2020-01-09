16:54 09 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.23
  • EUR68.06
Поиск
Видео

Акция протеста: кадры штурма Администрации президента в Сухуме

Получить короткую ссылку
Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (8)
174711
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Sputnik
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102917/43/1029174300.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200109/1029173627/Aktsiya-protesta-kadry-shturma-Administratsii-prezidenta-v-Sukhume-.html

Митинг сторонников оппозиции у здания Администрации президента длится уже порядка двух часов.

Сторонники оппозиции собрались на митинг в Сухуме. Акция началась на площади перед Абхазским драматическим театром. Позже ее участники переместились к зданию Администрации президента.

© Sputnik
Акция оппозиции в Сухуме. Текстовая трансляция

Митингующие требуют признать незаконными результаты прошедших осенью президентских выборов. Они намерены  ждать решения кассационной инстанции Верховного суда по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квициниа. Судебное слушание в Верховном суде началось в 11:00 в четверг 9 января.

Всего у Администрации президента собралось порядка тысячи человек. На месте наблюдаются небольшие стычки между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов.

Участники акции сломали входные двери, разбили окна на первом этаже Администрации президента.

Некоторым митингующим даже удалось проникнуть в здание, но их выводят на улицу сотрудники правоохранительных органов.

Читайте также:

Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (8)
Теги:
митинги, Администрация президента Абхазии, Сухум, Абхазия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Штурм Администрации президента: кадры с акции протеста в Сухуме
Акция протеста: кадры штурма Администрации президента в Сухуме
Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии
Энергетика, больница и тюрьма: во что вложат деньги Инвестпрограммы в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться