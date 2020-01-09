Акция протеста: кадры штурма Администрации президента в Сухуме

Митинг сторонников оппозиции у здания Администрации президента длится уже порядка двух часов.

Сторонники оппозиции собрались на митинг в Сухуме. Акция началась на площади перед Абхазским драматическим театром. Позже ее участники переместились к зданию Администрации президента.

Митингующие требуют признать незаконными результаты прошедших осенью президентских выборов. Они намерены ждать решения кассационной инстанции Верховного суда по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квициниа. Судебное слушание в Верховном суде началось в 11:00 в четверг 9 января.

Всего у Администрации президента собралось порядка тысячи человек. На месте наблюдаются небольшие стычки между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов.

Участники акции сломали входные двери, разбили окна на первом этаже Администрации президента.

Некоторым митингующим даже удалось проникнуть в здание, но их выводят на улицу сотрудники правоохранительных органов.

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