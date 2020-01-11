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Путин: боевые действия на Ближнем Востоке приведут к глобальной катастрофе

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В Кремле прошла встреча лидеров России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель, переговоры длились более 3,5 часов.

Лидеры сначала беседовали в формате один на один, затем диалог был продолжен в ходе рабочего обеда.

На переговорах Путин и Меркель обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, отметив, что Россия и Германия "решительно выступают за дальнейшую реализацию СВПД". Были обсуждены ситуация в Сирии, Ливии. А также была затронута тема транзита российского газа через Украину.

Президент России также подчеркнул безальтернативность Минских соглашений в вопросе урегулирования кризиса на Украине.

Комментируя признание Ираном вины за крушение украинского лайнера в Тегеране в канцлер Германии подчеркнула, что необходимо обсудить все последствия, добавив, что "трагедию нужно до конца раскрыть".

Президент России Владимир Путин отметил, что нельзя допустить крупномасштабного военного конфликта на Ближнем Востоке.  

"Это приведет к новым масштабным исходам людей с территории их традиционного проживания, к новым потокам беженцев. Это будет гуманитарная катастрофа, религиозная, экономическая катастрофа, так как это принесет огромный ущерб мировой экономике, мировой энергетике", - отметил Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

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