Хаменеи пообещал рассказать, как был сбит украинский Boeing

Самолет Boeing 737 украинских авиалиний потерпел крушение 8 января. Вскоре после трагедии появились версии о том, что лайнер был сбит иранской ракетой, однако Тегеран до сегодняшнего дня это категорически отрицал.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал обнародовать результаты расследования крушения украинского самолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранскую государственную телерадиокомпанию IRIB. Ранее Тегеран официально признал, что пассажирский Boeing был сбит силами ПВО страны.

"Как только верховного лидера проинформировали о катастрофической ошибке ПВО, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, чтобы изучить вопрос, подтвердив, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и транспарентно", - говорится в сообщении.

На новости о том, что Boeing был сбит, также отреагировали в российской Госдуме. Зампредседателя комитета по обороне Юрий Швыткин заявил, что в Думе осуждают действия Ирана, однако считают, что удар спровоцировали США.

"Конечно же, мы осуждаем как действия США, так и действия Ирана в этой части... но должны помнить, что спровоцировали Иран на ответный удар Соединенные Штаты Америки", - сказал Швыткин.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что в Киеве ожидают полного признания вины от иранских властей, а также официальных извинений и выплат компенсаций.

Катастрофа и версия о неисправности

Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу 8 января после вылета из международного аэропорта имени Имама Хомейни. Самолет пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета. Вскоре на земле были обнаружены его горящие обломки. Траектория полета лайнера указывала на то, что экипаж успел развернуть самолет сторону аэропорта, однако пилоты не сообщали о внештатных ситуациях.

На борту Boeing находились 176 пассажиров и членов экипажа. Выжить никому из них не удалось. В катастрофе погибли граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.

Сразу после крушения появилась версия о технических неполадках лайнера. Авиационные власти Ирана заявили, что самолет мог упасть из-за возгорания двигателей. Однако украинские эксперты, участвующие в расследовании трагедии, после осмотра обломков опровергли версию о технической неисправности. По их словам, следы пожара были на фюзеляже, но не на двигателях.

Версия о попадании ракеты

Версия о том, что самолет мог потерпеть катастрофу из-за попадания ракеты появилась в СМИ в тот же день. Журналисты Newsweek и CNN со ссылкой на источники в спецслужбах писали, что Boeing был сбит одной или двумя ракетами, выпущенными из иранского зенитного ракетного комплекса "Тор".

На официальном уровне эта версия была озвучена 9 января. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил со ссылкой на данные разведки страны, что лайнер был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". С аналогичным заявлением также выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Однако в Тегеране эту версию категорически отрицали. Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде называл предположения о том, что самолет сбили иранские военные, "абсолютно иррациональными".

"Человеческая ошибка в период кризиса"

Версия о том, что Boeing украинских авиалиний был сбит иранской ракетой, была подтверждена официальным Тегераном 11 января. Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал причиной крушения "человеческую ошибку".

"Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооруженных сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе", - написал министр в своем твиттере.

В генштабе вооруженных сил Ирана рассказали, что сбили самолет, поскольку тот пролетал рядом с военным объектом Корпуса стражей исламской революции. Как отмечается в заявлении, это произошло в "условиях повышенной боевой готовности", которая была объявлена в связи с противостоянием с США после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. За несколько часов до крушения Boeing иранские военные запустили ракеты по американским базам в Ираке и ожидали возможного ответного удара.

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