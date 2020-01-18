Морские обитатели Антарктиды под угрозой: что происходит на континенте

Морские обитатели Антарктиды под угрозой из-за глобального потепления. Таяние ледников может привести к полному изменению экосистемы, и как результат гибели животных.

Береговая линия в Антарктиде тает. Ученый, руководитель станции Rotheda в Антарктиде Майкл Браиан рассказал, что ледяной берег тает ежегодно, за последние 30 лет кое-где он растаял более чем на километр.

Ученые обследовали запад Антарктиды и обнаружили трещину на леднике Пэцн Айленд, если он отломится, будет образован новый айсберг. Площадь нового айсберга будет 185 квадратных километров.

К тому же таяние льдов увеличивает уровень океана, это может привести к нарушению пищевой цепи морских животных и их гибели. Если ситуация не изменится, животным придется покинуть континент, чтобы не умереть.

Антарктида - один из крупнейших источников питьевой воды на планете. За последние 25 лет растаяло примерно три триллиона тонн льда.

В декабре прошлого года в Мадриде на очередных переговорах ООН по климату ученые сообщили, что в семь раза быстрее, чем в 1990-х, тают ледники Гренландии. Если такая скорость сохранится, то к концу века уровень Мирового океана поднимется на семь сантиметров выше, чем ожидалось, — всего на 67 сантиметров. Это поставит под угрозу судьбу сотен миллионов людей, живущих вдоль береговой линии, некоторые островные государства полностью уйдут под воду.

Сокращается и большинство горных ледников, за исключением аномалии Каракорум в высокогорной Азии. В январской статье в Nature Communications международная группа ученых, в том числе из России, констатировала: температура мерзлых грунтов растет. Если вечная мерзлота растает, это еще больше усилит парниковый эффект на планете.

Таяние криосферы не только повышает уровень Мирового океана, но и приводит к более частым штормам, ураганам разрушительной силы, обрушению береговой линии, ранним паводкам, пожарам, волнам тепла и блокирующим явлениям в атмосфере — вроде того, что наблюдается сейчас над европейской частью России, из-за чего здесь в декабре нет морозов и снега.

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