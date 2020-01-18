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Небо над Москвой: салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы

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Ровно 75 лет назад, 17 января 1945 года, советские войска освободили Варшаву от нацистов. В честь этого в Москве дали салют.

В самой Польше эту победу отмечать отказались, но в России о ней не забыли. В честь годовщины Минобороны опубликовало рассекреченные материалы, связанные с освобождением польской столицы.

Ровно 75 лет назад, 17 января 1945 года в 8 часов утра первым на улицы Варшавы вступил с боями 4-й пехотный полк 2-й польской пехотной дивизии имени Генрика Домбровского генерала Яна Роткевича (1-я армия Войска польского). В тот же день столица Польши была освобождена от нацистов.

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