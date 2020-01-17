Красные звезды бок о бок с польскими орлами: как освобождали Варшаву в 1945-м

17 января 1945 года в восемь утра на улицы Варшавы вступил с боями четвертый пехотный полк Второй польской пехотной дивизии имени Генрика Домбровского генерала Яна Роткевича. В тот же день столица Польши была освобождена от нацистов.

Сергей Варшавчик для Sputnik

Нелегкий путь до Польши

Наступление на Варшаву, позднее получившее в историографии название Варшавско-Познанской операции, началось тремя днями ранее, 14 января 1945 года. Оно было частью грандиозной стратегической Висло-Одерской операции, проводимой силами двух советских фронтов – Первого Белорусского под командованием маршала Георгия Жукова и Первого Украинского маршала Ивана Конева.

12 января боевые действия начали коневцы, 14-го – жуковцы. Жолнежи (солдаты) Первой армии Войска польского под командованием генерала Станислава Поплавского входили в состав войск Жукова, действовавших на варшавском направлении.

Впервые части Первого Белорусского фронта подошли к Варшаве в июле 1944 года. Но тогда обстоятельства не благоприятствовали освобождению польской столицы советскими солдатами, за плечами у которых осталась освобожденная Белоруссия и весомый вклад в разгром крупнейшей немецкой группы армий "Центр".

© Foto / Министерство обороны РФ Политдонесение политотдела 60-й армии 1 Украинского Фронта о встрече частей 60-й Армии на территории Польши, настроениях польского населения и проводимой работе.

Уроженец Варшавы, командующий фронтом маршал Константин Ксаверьевич Рокоссовский, поляк по отцу (и белорус по матери) как никто другой среди генералитета в Красной Армии желал освобождения своей малой родины. Но при этом он прекрасно понимал, что его уставшим и обескровленным войскам, которые с боями прошли около 500 километров, разгромив десятки дивизий вермахта, необходимо время на то, чтобы подтянуть отставшие тылы, пополниться свежими резервами и боеприпасами, тщательно продумать будущее наступление.

Плохо подготовленная авантюра

Между тем руководство польского эмигрантского правительства в Лондоне в лице премьер-министра Станислава Миколайчика и глава подпольной польской военной организации Армия Крайова Тадеуш Коморовский (под псевдонимом Бур) ждать не хотели и 1 августа 1944 года отдали приказ о начале восстания в Варшаве.

С военной точки зрения неожиданное для врага восстание в его тылу, сопровождаемое ударами с внешнего фронта, как правило, ведет к деморализации противника, который вынужден воевать сразу на нескольких направлениях. Но только в том случае, если выступление тесно увязано с общим наступлением и подчиняется единому командованию. В противном случае, это авантюра, которая кончается неудачей.

Восставшие планировали за три-четыре дня расправиться с 20-тысячным немецким гарнизоном Варшавы, при помощи бойцов Первой польской парашютно-десантной бригады союзников доставить в город членов эмигрантского правительства и провозгласить столицу Польши под его властью. Предполагалось, что англичане и американцы окажут также помощь в виде стрелкового оружия, которое будет сброшено на грузовых парашютах, и бомбовых ударов по расположению немецких частей. С советской стороной свои действия "аковцы" (бойцы Армии Крайова) не увязывали.

© Foto / Министерство обороны РФ Донесение заместителя начальника Оперативного управления штаба 1 Белорусского Фронта 22 сентября 1944 о ходе боев в Варшаве (во время восстания) и оказание нами помощи.

Однако из-за плохой подготовки и спонтанности выступления восставшие не достигли поставленных целей, понеся большие потери. При этом, несмотря на то, что части Первого Белорусского фронта сами подвергались активным танковым контрударам немцев, Рокоссовский с одобрения Ставки Верховного главнокомандования попытался прийти варшавянам на помощь (так, на юге от Варшавы произошло несколько танковых сражений; восставшим самолетами сбрасывались патроны, медикаменты, продукты, средства связи).

Захват двух стратегических плацдармов

В августе – сентябре 1944 года войска фронта, в том числе части Первой армии Войска польского, несколько раз предпринимали попытки войти в город, однако недостаток сил и сильное сопротивление нацистов, которые уплотнили свои войска, не позволили этого сделать. Удалось освободить только Прагу – предместье Варшавы на правом берегу Вислы, и захватить два плацдарма на левом берегу – Магнушевский и Пулавский.

К октябрю 1944-го бои вокруг польской столицы перешли в разряд местных. К тому времени немцы разгромили восстание и взяли в плен 17 тысяч повстанцев, в том числе самого Коморовского. Союзники не оказали им реальной помощи, а польских десантников использовали не в Варшаве, а в Голландии, где они в ходе Арнемской воздушно-десантной операции были выброшены на помощь окруженным британским коллегам.

© Foto / Министерство обороны РФ Вырезка из газеты «За родину» от 02.11.1944 г. под общим заглавием «Мы отомстим за вас, мученики Ломжи».

После разгрома восстания министр внутренних дел Третьего рейха Гиммлер приказал снести в Варшаве все здания, которые нельзя приспособить к обороне. Масштабное разрушение домов, в том числе и исторических, сопровождалось строительством бункеров и долговременных огневых точек. Кроме того, Варшава была густо заминирована немецкими саперами.

Незаметно готовясь к наступлению

До начала 1945 года стороны готовились к решающему сражению, ограничивая свою деятельность разведывательными вылазками. Одним из ее активных участников был будущий президент Польши, командир взвода конной разведки молодой подпоручик Войцех Ярузельский.

Основным противником РККА на этом направлении выступала 9-я армия вермахта под командованием кавалера Рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами, генерала Смило фон Лютвица.

Советское командование тщательно подготовилось к грандиозной операции, которая для 1-го Белорусского фронта должна была начаться наступлением, в первую очередь, с Магнушевского и Пулавского плацдармов. Там незаметно для противника были размещены общевойсковые и танковые армии.

Быстрота и натиск

В итоге Висло-Одерская операция вошла в военную историю как одна из самых стремительных – взломав танковыми армиями немецкую оборону, Красная Армия за три недели разгромила 35 германских дивизий, взяла в плен около 150 тысяч человек, освободила всю территорию Польши (за исключением окруженных гарнизонов Бреслау, ныне Вроцлав, и Познани, которые некоторое время сопротивлялись) и вышла на дальние подступы к Берлину. Фон Лютвиц лишился своей должности и был отдан под суд.

Что касается Варшавы, то судьба ее гарнизона была решена в четыре дня усилиями Первой и Второй гвардейских танковых армий, а также Пятой ударной, Восьмой гвардейской, 69-й, 47-й и 33-й общевойсковых армий. На острие наступления постоянно находились части Первой армии Войска польского – танкисты, пехотные дивизии и спешенные бойцы кавалерийской бригады. Переправа польских частей через Вислу происходила под музыку национального гимна.

© Foto / Министерство обороны РФ Справка о потерях личного состава в частях 1-го Украинского фронта за период с 1 по 31 января 1945 года

Население освобождаемых населенных пунктов встречало освободителей с восторгом – а порой недоверием. Например, в городке Пясечно к югу от Варшавы местные жители окружили бронемашины и, указывая на белых орлов, красовавшихся на танках, удивленно спрашивали, неужели их освободили польские солдаты – ведь немцы утверждали, что такой армии нет, а Красной Армии никогда не взять Варшаву.

Ожесточенные городские бои в столице Польши велись почти весь день 17 января. Успех наступления решило сочетание удара непосредственно по Варшаве с прорывом танковых частей в глубокий тыл варшавской группировки противника, после чего немцы прекратили сопротивление.

В ходе освобождения Польши от германских оккупантов отдали жизни более полумиллиона солдат Красной Армии. Сегодня, 17 января, в честь павших бойцов в Москве прогремит салют.

Что же касается решения властей современной Польши не отмечать освобождение Варшавы от фашистов, то оно оскорбляет память не только погибших советских солдат, но и тысяч павших поляков, сражавшихся с коричневой чумой ХХ века.