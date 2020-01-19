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Пожары и дождь в Австралии: будет ли спасение

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Леса в Австралии продолжают гореть. А на другую часть континента обрушились ливни, которые затрудняют движение. Подобные паводки случаются в засушливой Австралии "раз в сто лет".

В Австралии продолжают спасать животных от стихийный бедствий. Уникальной флоре и фауне континента нанесен непоправимый урон, под угрозой исчезновения оказались целые виды. Общее количество пораженных животных уже может достигать миллиарда.

В Австралии в результате природных пожаров, которые начались еще в сентябре 2019 года и до сих по не потушены, выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 27 человек, уничтожил более две тысяч домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушение с воздуха стало невозможным.

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