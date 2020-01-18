Парад катаклизмов: на Австралию обрушились дожди

Подобные паводки случаются в засушливой Австралии "раз в сто лет", и это на фоне другого природного катаклизма - лесных пожаров континентального масштаба.

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Сильные ливни и паводки обрушились на восточное побережье Австралии, в частности на австралийский штат Квинсленд, об этом сообщает портал news.com.au.

Отмечается, что непогода привела к перекрытию дорог, общественный транспорт работает с серьезными перебоями, в городах на юго-востоке штата закрыты парки. Люди вынуждены передвигаться по затопленным дорогам на лодках.

Несмотря на то, что ливни прекратились, метеослужба Квинсленда напомнила, что в выходные все еще можно ожидать проливные ливни, которые только усугубят ситуацию.

Тем временем в соседних штатах Новый Южный Уэльс и Виктория продолжают гореть леса. Дома остаются без электричества, часть населения эвакуирована и не знает, сохранились ли их дома.

В Австралии в результате природных пожаров, которые начались еще в сентябре 2019 года и до сих по не потушены, выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 27 человек, уничтожил более две тысяч домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушение с воздуха стало невозможным.

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