Военные отразили ракетный удар по Москве: учения боевого расчета РЛС "Дон-2Н"

Военные использовали радиолокационную станцию "Дон-2Н", принадлежащую противоракетному комплексу А-135, который развернут вокруг столицы России.
Система предназначена для предупреждения и отражения ракетного нападения и находится в режиме постоянной боевой готовности, она способна поражать межконтинентальные баллистические ракеты на расстоянии до 3700 километров.
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