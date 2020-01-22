Военные отразили ракетный удар по Москве: учения боевого расчета РЛС "Дон-2Н"

Почему депутаты Парламента не дали зачитать вслух обращение Народного Собрания к жителям Абхазии, направленное на стабилизацию общественно-политической ситуации, и кто в итоге порвал копию обращения, читайте в материале Sputnik.

В интервью Sputnik Абхазия и.о. главы администрации Сухума Кан Кварчия рассказал о задачах, которые удалось выполнить за 100 дней на посту, поделился планами на 2020 год и ответил на вопрос, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.