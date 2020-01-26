Ученые восстановили голос мумии: как заговорил древнеегипетский жрец

Воссозданную модель речевого тракта мумии распечатали на 3D-принтере и подключили к динамику для воспроизведения звука, что позволило записать образец голоса.
Общие характеристики голоса человека определяются параметрами тела, в том числе гортани, голосовых складок, ротовой полости и других. Это и позволило ученым успешно осуществить эксперимент.
Отмечается, что самые старые записи человеческого голоса были сделаны около полутора веков назад.
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