Ученые восстановили голос мумии: как заговорил древнеегипетский жрец

Британские ученые заставили "заговорить" мумию возрастом три тысячи лет. С помощью КТ-сканирования они воссоздали модель речевого тракта древнеегипетского жреца.

Воссозданную модель речевого тракта мумии распечатали на 3D-принтере и подключили к динамику для воспроизведения звука, что позволило записать образец голоса.

Общие характеристики голоса человека определяются параметрами тела, в том числе гортани, голосовых складок, ротовой полости и других. Это и позволило ученым успешно осуществить эксперимент.

Отмечается, что самые старые записи человеческого голоса были сделаны около полутора веков назад.

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