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Древнейший представитель: в Якутии нашли мумию щенка возрастом 18 тысяч лет

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От ученых он получил символичную кличку Догор. С якутского она переводится как "Друг", а вот на английском звучит как "Dog or…" — "Собака или…".

Исследователи из Шведского центра палеогенетики (CPG) и Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова (СВФУ) изучают останки щенка возрастом 18 тысяч лет. Находка была сделана летом 2018 года близ поселка Белая гора, к северо-востоку от Якутска.

В вечной мерзлоте ледяная мумия сохранилась идеально: не повреждены даже усы и ресницы. По словам ученых, с виду кажется, что животное умерло совсем недавно.

По молочным зубам специалисты установили, что щенок скончался в возрасте двух месяцев. Причину его смерти определить не удалось.

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Находка может перевернуть представление о том, когда человек впервые начал приручать животных. Если подтвердится, что это именно собака, то, выходит, что одомашнили их гораздо раньше, чем предполагалось.

Считается, что собаки стали самостоятельным видом, по крайней мере, 15 тысяч лет назад. Теперь может оказаться, что окончательное разделение видов произошло на целых 3000 лет раньше. Но пока исследование продолжается. Шведы сравнили ДНК древнего щенка, современной собаки и волка. Первые результаты неоднозначные.

Сейчас не исключается ни одна версия: щенок может оказаться ранним представителем современных волков, позднеплейстоценовым волком, самой ранней известной собакой или же представителем какого-то неизвестного переходного вида.

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Теги:
Якутия, собака


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