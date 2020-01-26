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Пасторальные мотивы Леварса и Нанули: один день из жизни абхазских сельчан

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Темы:
"Дежурный по району" (51)
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© Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200126/1029316114/Pastoralnye-motivy-odin-den-iz-zhizni-pozhiloy-chety-iz-gudautskogo-sela.html

Супруги Леварса Кечов и Нанули Зухба из села Аацы живут вместе уже более 50 лет. Они не изменяют традиционному укладу жизни, имеют большое хозяйство. Вместо привычного современному человеку транспорта, Леварса и Нанули до сих пор используют быка, запряженного в арбу.

По дороге в село Мцара встречаем быка, запряженного в арбу. Впереди "тягача" ведет мужчина лет 80, на арбе сидит его супруга Нанули Зухба.

Каждые две недели пожилая чета ездит в соседнее село Мцара на мельницу, чтобы помолоть кукурузу для мамалыги.

От дома до мельницы – чуть больше пяти километров. Леварса и Нанули используют в качестве транспорта быка и арбу, но не от безысходности, а просто потому, что не изменяют привычному укладу жизни.

У супругов большое хозяйство: выращивают табак, овощи и фрукты, разводят кур, индюшек, имеют 15 коров и быков. "Тягачу" уже 25 лет, но повозка ему пока еще под силу.

У быка нет клички. По словам Леварсы, когда имеешь 15 голов скота, поименно каждого из них не запомнишь. Да и разговаривает он с "тягачом" на особенном языке – невоспроизводимыми покриками, посвистами, которые обычному человеку не понять.

Леварса и Нанули вместе уже более 50 лет. В Аацы они живут одни. Дети уже взрослые и самостоятельные.

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Темы:
"Дежурный по району" (51)


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