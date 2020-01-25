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Скелет, огонь и холод: история уникального здания Гудаутской школы

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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200125/1029314052/Skelet-ogon-i-kholod-istoriya-unikalnogo-zdaniya-Gudautskoy-shkoly.html

Гудаутская школа № 5 имеет богатую историю. Сначала это были четыре класса, затем техникум по подготовке учителей, русско-армянская школа и пионерский лагерь.

Гудаутская школа № 5 была построена абхазским революционером Дмитрием Кобахия в 1896 году. В 1902 году Кобахия открывает у себя дома первую в районе школу.

После Отечественной войны народа Абхазии школа получила номер и стала абхазской.

В 1996 году в школе должны были отметить столетие исторического объекта. Но накануне бывшие выпускники проникли в здание и сожгли его.

От архитектурного шедевра остались одни стены. Но, несмотря на это, школу не закрыли, учителя продолжили заниматься с детьми в жутких условиях в пристройках на территории школы.

В 2008 году в школе отремонтировали четыре класса, но этого недостаточно. Еще два класса продолжают занятия в самых настоящих хибарах. Крыша в них протекает, полы прогнили. Классы отапливаются буржуйкой.

С 1996 года дирекция школы ежегодно пишет письма в правительство с просьбой восстановить исторический объект. Однако их обращения остаются гласом вопиющего в пустыне.

Сейчас уже отчаявшиеся учителя просят отремонтировать хотя бы два класса, чтобы перевести детей из хибары в нормальные классы.

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"Дежурный по району" (50)


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