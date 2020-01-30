Борьба с исторической правдой: почему освобождение Освенцима приписали американцам

Освобождение Освенцима западные СМИ и американские дипломаты приписали войскам США, хотя известно, что концлагерь был освобожден Красной армией 27 января 1945 года.

О жертве, которую принес советский народ во Второй мировой войне, стали все чаще забывать в мире. Многие уже не стесняются грубо перевирать факты. Возникает вопрос: это часть плана по борьбе с исторической правдой или пробелы в образовании?

"Аушвиц-Биркенау" в польском городе Освенцим был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Освенциме в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. Именно эта дата стала Днем памяти жертв Холокоста.

В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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