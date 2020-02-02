Машина-монстр: четырехногий экзоскелет в действии

Канадская компания Furrion и ее основатель Джонатан Типпет разработали экзоскелет высотой 3,96 метра, длиной 5,1 метра, шириной 5,51 метра и массой 1,6 тонны.
Это непростое устройство создано для восполнения утраченных функций человеческого тела и увеличения имеющихся возможностей.
Промышленные экзоскелеты могут помочь людям передвигать большие по массе предметы и выполнять монотонную тяжелую работу без вреда опорно-двигательному аппарату.
Экзоскелет Prosthesis разрабатывали специально для гонок на подобных "машинах" около 13 лет и представили впервые в 2018 году.
Машинка-рекордсмен сконструирована из хромолевых труб с двумя электромоторами, приводящими экзоскелет в движение через гидравлическую систему с усилием в 53,4 килоньютона.
Новые экзоскелеты планируется сдавать в аренду за 100 тысяч долларов в год.
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