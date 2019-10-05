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Чудо науки: парализованный мужчина испытал умный экзоскелет

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© Видео Youtube/RT на русском

Почти полностью парализованный мужчина смог пройти в общей сложности 145 метров в течение 39 исследовательских сеансов, сделав 480 шагов.

Группа исследователей под руководством профессора Алима-Луи Бенаби (Alim-Louis Benabid) из французского Университета Гренобль-Альпы разработала алгоритм для нейрокомпьютерного интерфейса, который считывает электрические сигналы головного мозга, интерпретирует их и передает управляющие команды на различные устройства.

Новая разработка французских ученых позволяет управлять полным экзоскелетом, созданным для движения всеми четырьмя конечностями. В их нейрокомпьютерном интерфейсе используются два сенсорных модуля, закрепленные на правой и левой половинах головы. Эти сенсорные модули соединены с электродами, размещенными под черепной коробкой. Каждый модуль соединен с 64 электродами. Электрические импульсы, регистрируемые модулями с помощью электродов, могут передаваться компьютеру или системе управления экзоскелетом.

Доброволец, который принимал участие в испытании, в возрасте 28 лет практически полностью парализован ниже плеч, может только двигать бицепсом и кистью левой руки, причем эти движения крайне ограничены. Мужчину подключили к нейрокомьютерному интерфейсу два года назад, после чего он проходил постепенное обучение: учился управлять роботизированными манипуляторами, аватаром в виртуальной реальности и экзоскелетом.

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