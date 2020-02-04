Атака лавины: как на Рице разгребают снежные завалы

В горах Абхазии продолжаются снегопады. За ночь 4 февраля на Рице выпало около 60-70 сантиметров снега. Это стало причиной схода лавин.

Дорога в Рицинский реликтовый национальный парк завалена снегом и упавшими деревьями.

На месте работает бригада лесничих. Они с помощью спецмашин расчищают дорогу. Уборочные работы продлятся еще два дня. Все это время никто не сможет посещать парк. Ограничительные меры были введены для безопасности самих же туристов.

Рицинский реликтовый национальный парк (РРНП) расположен в горной части Абхазии, на южном склоне Главного Кавказского хребта в пределах рек Гега и Пшица. Он был основан в 1996 году на базе Рицинского заповедника. Площадь парка составляет 39 тысяч гектаров. Сильная дифференциация рельефа, от 100 метров до 3256 метров над уровнем моря, создают богатый спектр экологических условий для произрастания редких видов растений и обитания животных.

Климат в парке очень разнообразен благодаря высотной поясности, от умерено-теплого в нижней части до холодного в верхней части. Абсолютный минимум температуры в высокогорье —30°С, а абсолютный максимум +32°С. Среднегодовое количество осадков составляет 1650 миллиметров. Высота снежного покрова в Ауадхарской долине достигает пяти-шести метров. В некоторых местах высокогорья снег не успевают растаять в течение всего лета.

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