На Рицу за снегом: куда жители Абхазии отправляются в поисках зимы

Озеро Рица – одно из самых популярных мест среди туристов, посещающих Абхазию и местных жителей. Природная достопримечательность не теряет популярности и в зимнее время.

Настоящую зиму в Абхазии пока можно увидеть только по дороге на озеро Рица. Снега здесь не так много, но жители Абхазии, не избалованные зимними пейзажами, рады и такому подарку природы.

Красивые пейзажи можно запечатлеть еще по дороге на Рицу. Вид заснеженных острых вершин скал, холодных не замерзших горных рек и пробивающихся через гололед первоцветов завораживает.

Гости республики приезжают на Рицу за экзотикой, чтобы увидеть субтропическую зиму. В этом году только в начале января Рицинский национальный реликтовый парк посетили более шести тысяч туристов, что на 56% процентов больше, чем за аналогичный период 2019-го года.

Билет в Рицинский Национальный парк для взрослых стоит 350 рублей, для детей – 100 рублей.

Рицинский реликтовый национальный парк (РРНП) расположен в горной части Абхазии, на южном склоне главного Кавказского хребта в пределах рек Геги и Пшица. Он был основан в 1996 году на базе Рицинского заповедника. Площадь парка составляет 39 тысяч гектар. Сильная дифференциация рельефа, от 100 метров до 3256 метров над уровнем моря, создают богатый спектр экологических условий для произрастания редких видов растений и обитания животных.

Климат в РРНП очень разнообразен благодаря высотной поясности, от умерено-теплого в нижней части до холодного в верхней части. Абсолютный минимум температуры в высокогорье —30°С, а абсолютный максимум +32 °С. Среднегодовое количество осадков составляет 1650 миллиметров. Высота снежного покрова в Ауадхарской долине достигает 5-6 метров. В некоторых местах высокогорья снег не успевают растаять в течение всего лета.

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