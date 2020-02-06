"Нечистая сила": жители Абхазии рассказали о коррупции

По мнению участников опроса Sputnik, коррупция – "нечистая сила", когда чиновники используют свое служебное положение для достижения своих личных, корыстных целей.
В Абхазии, как ответили большинство опрошенных, коррупция – большая проблема, с которой необходимо бороться. Однако, как ее искоренять, пока никто не знает.
Противоречивое мнение у многих по вопросу, где грань между взяткой и благодарностью. Для одних взятка – все, что измеряется в денежном эквиваленте. Для других же "небольшие деньги", рублей эдак 500, – не взятка. А цветы и шоколад – это уже исключительно благодарность за оказанную услугу.
Интересно вышло с вопросом, давали ли участники опроса взятки и принимали ли сами. Как выяснилось, практически все предлагали когда-либо деньги за услугу. Но только один осмелился признаться, что принимал взятку.
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