Развалился на три части: жесткая посадка самолета в Стамбуле

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines, выполнявший рейс Измир - Стамбул, совершил жесткую посадку в аэропорту Стамбула и развалился на три части.

При посадке лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле и развалился на части. В результате инцидента погибли три человека, 180 пострадали. Турецкая генпрокуратура ведет следствие по инциденту.

На борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей и шесть членов экипажа.

Губернатор города Али Ерликая заявил, что вечером 5 февраля в районе аэропорта имени Сабихи Гекчен был сильный ветер и лил дождь, и это могло стать основной причиной крушения.

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